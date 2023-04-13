Звезда фильмов «X» и «Пэрл» сыграет в «Блэйде» от Marvel
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Издание Deadline сообщило, что актриса Миа Гот, снявшаяся в фильмах «Пэрл», «Обитель теней» и «X», сыграет в ленте «Блэйд» от Marvel Studios. Для актрисы это будет дебют в киновселенной Marvel.
Deadline не смогло выяснить, кого именно сыграет Гот, однако известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello, специализирующийся за проектах Marvel и DC, раскрыл роль актрисы. По его словам, она сыграет Лилит.
В комиксах Marvel Лилит было две. Первая — дочь Дракулы, а вторая — владычица демонов. Если использовать метод исключения, то более логично, что Гот сыграет именно дочь Дракулы. Сам злодей, судя по всему, появится в ленте.
Роль самого охотника на вампиров Блэйда исполнил Махершала Али. Премьера состоится 6 сентября 2024 года.
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