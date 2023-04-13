Режиссёру Мартину Скорсезе вручат награду «Легенда кино»

Издание Deadline сообщило, что культовый режиссёр Мартин Скорсезе в этом году получит награду «Легенда кино». Это случится на фестивале CinemaCon 27 апреля.

Отмечается, что панель, посвящённая Скорсезе, станет некой ретроспективой его карьеры. Также ожидается, что 27 апреля зрителям покажут первые кадры из грядущей ленты постановщика, «Убийцы цветочной луны». Премьера ленты ожидается на Каннском кинофестивале в мае.

Мартин Скорсезе — режиссёр, снявший много культовых фильмов. В их числе «Банды Нью-Йорка», «Волк с Уолл-стрит», «Ирландец», «Остров проклятых», «Таксист», «Бешеный бык» и многие другие.

У Скорсезе несколько значимых наград, включая «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми», «Сезар» и премию Гильдии режиссёров Америки.