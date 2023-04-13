Amnesia: The Bunker перенесли на неделю
Поделиться
Разработчики хоррора Amnesia: The Bunker из студии Frictional Games объявили об очередном переносе игры. Правда, на этот раз релиз проекта сдвинули лишь на неделю — с 16 на 23 мая.
Дополнительное время потребовалось авторам на полировку хоррора перед его релизом. Разработчики хотят быть уверены в том, что игра выйдет в самом лучшем виде.
Фото: Frictional Games
Amnesia: The Bunker — новая часть культовой хоррор-франшизы Amnesia, но со значительными изменениями в геймплее. Так, появится возможность стрелять из револьвера и взаимодействовать с большим количеством предметов. Действия проекта развернутся во времена Первой мировой войны в заброшенном бункере.
Amnesia: The Bunker выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
11:50
-
11:13
-
10:48
-
10:10
-
09:36
-
09:15
-
08:36
-
07:00
-
02:59
-
01:14
-
00:52
-
00:25
- 12 апреля 2023
-
23:56
-
23:44
-
23:27
-
23:13
-
21:53
-
21:31
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:45
-
20:07
-
19:30
-
19:00
-
18:47
-
18:37
-
18:29
-
18:20
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:00
Партнерский контент