Amnesia: The Bunker перенесли на неделю

Разработчики хоррора Amnesia: The Bunker из студии Frictional Games объявили об очередном переносе игры. Правда, на этот раз релиз проекта сдвинули лишь на неделю — с 16 на 23 мая.

Дополнительное время потребовалось авторам на полировку хоррора перед его релизом. Разработчики хотят быть уверены в том, что игра выйдет в самом лучшем виде.

Фото: Frictional Games

Amnesia: The Bunker — новая часть культовой хоррор-франшизы Amnesia, но со значительными изменениями в геймплее. Так, появится возможность стрелять из револьвера и взаимодействовать с большим количеством предметов. Действия проекта развернутся во времена Первой мировой войны в заброшенном бункере.

Amnesia: The Bunker выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.