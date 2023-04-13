Александр Невский дал советы о продлении молодости и наборе мышц

Известный актёр Александр Невский в социальных сетях поделился тем, как можно продлить молодость и прибавить в мышечной массе. Он посоветовал сохранять позитивный настрой.

Также Александр порекомендовал заниматься спортом хотя бы три или четыре раза в неделю, следить за рационом и спать минимум по семь часов.

Свою мотивирующую речь актёр сопроводил свежей фотографией, на которой его можно увидеть, судя по всему, за завтраком.

Для того, чтобы прибавить в мускулатуре, стать сильнее и продлить молодость, необходимо: не пропускать завтрак/обед/ужин (уделяя внимание белковой пище), спать семь часов каждую ночь, тренироваться три-четыре раза в неделю (выполняя базовые упражнения) и сохранять позитивный настрой!

Фото: Соцсети Александра Невского

В комментариях многие поблагодарили актёра за полезные советы и отметили, что будут им следовать.