В World of Tanks добавят копию мемориала на Мамаевом кургане ко Дню Победы

Компания Lesta Games сообщила, что в «Мире Танков» к 9 мая появится ангар по мотивам всемирно известного мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
По словам авторов, День Победы — один из главных праздников России, поэтому они не могли обойти его стороной. Также разработчики консультировались с сотрудниками мемориального комплекса, чтобы более точно воссоздать его в игре.
День Победы — один из главных праздников в нашей игре, и в этот раз мы решили приурочить его празднование к 80-летию победы в Сталинградской битве. В мемориальном комплексе есть два знаковых объекта, которые мы хотели показать в ангаре: монумент «Родина-мать зовёт!» и площадь Стоявших насмерть. В игре площадь выглядит шире настоящей: нам нужно было разместить на ней танки и другие сооружения.
Разработчики рассказали, что некоторые из вариантов выглядели футуристично и эффектно, но это было не то, что требовалось. Команда хотела, чтобы инсталляция выглядела правдоподобно: применены конструкции, которые действительно могли бы использоваться в реальности.
Самой большой проблемой оказался стартовый ракурс. Долго думали, как его оформить, чтобы, с одной стороны, он выглядел празднично, а с другой, не сильно перетягивал на себя внимание и не убивал всё вокруг. Ведущий 3D-художник предложил поставить большие цифры — даты Великой Отечественной войны. И эта идея очень классно легла на нашу концепцию.
Материалы, используемые при разработке ангара
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Фото: Lesta Games
Игра «Мир Танков» доступна только на ПК.
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