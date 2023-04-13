HBO не волнуют скандалы с Джоан Роулинг, она будет делать сериал «Гарри Поттер»

12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных деталей и атмосферы волшебного мира.
Важно, что создательница вселенной Джоан Роулинг примет в проекте непосредственное участие в кресле продюсера. На вопрос, не повлияет ли это решение на репутацию шоу из-за трансфобных высказываний писательницы, контент-директор HBO Кейси Блойс ответил, что не станет это обсуждать. Он лишь отметил, что приоритет компании — то, что на экране.
Не думаю, что этот форум подходит для обсуждения подобных вещей. Подобные обсуждения напоминают споры в интернете, это очень тонкий и сложный разговор, и мы не собираемся в него влезать. Наш приоритет — то, что на экране. Очевидно, что история о Гарри Поттере невероятно позитивная и положительная, она о любви и самопринятии.
Блойс также ещё раз подтвердил, что Роулинг будет участвовать в создании сериала. Она очень поможет авторам сериала и наверняка даст множество советов с её багажом знаний.
У сериала по «Гарри Поттеру» пока нет даже приблизительной даты премьеры. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».
- 13 апреля 2023
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:12
-
13:55
-
13:22
-
12:45
-
12:22
-
11:50
-
11:13
-
10:48
-
10:10
-
09:36
-
09:15
-
08:36
-
07:00
-
02:59
-
01:14
-
00:52
-
00:25
- 12 апреля 2023
-
23:56
-
23:44
-
23:27
-
23:13
-
21:53
-
21:31
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:09
-
21:02
-
20:45
-
20:07
-
19:30
-
19:00