В России создали первую отечественную базовую станцию связи 5G

«Фонд Национальной технологической инициативы» объявил о создании отечественного производственного образца станции пятого поколения связи 5G. Итоговый продукт состоит из программного обеспечения и образцов модулей. Их будет производить местный партнёр по заявкам операторов и заказчиков из «дружественных» стран.
Общий бюджет разработки составил 342 млн рублей, из которых 300 млн рублей были получены в форме государственного гранта. Авторам потребовалось 39 месяцев для того, чтобы создать программно-аппаратный комплекс для сетей 5G, отвечающий современным требованиям отрасли.
Оборудование станции поддерживает диапазон 4,4–4,99 ГГц, автономный и неавтономный режимы работы, технологии слайсинга и eMBB, голосовые и видеозвонки в 5G (VoNR и ViNR). Во время тестов скорость мобильного интернета на пике могла достигать 1,4 Гбит/с.
В 2022 году разработку протестировали в независимой лаборатории три оператора «большой четвёрки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2), а также ассоциация «Открытые сетевые технологии». «Сколтех» готов разворачивать пилотные зоны — первые запуски должны состояться в ближайшие два года. До конца 2023-го выпуск станций, по планам, составит 100 штук.
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