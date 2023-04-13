«Я в предвкушении»: пользователи встретили анонс сериала «Гарри Поттер» с позитивом
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12 апреля HBO анонсировала перезапуск «Гарри Поттера» в виде сериала. Шоу от телесети заново расскажет историю Мальчика со шрамом с полным сохранением сюжетных деталей и атмосферы волшебного мира.
HBO показала первый тизер сериала — и его, на удивление, приняли, скорее, позитивно. Ролик посмотрели почти 600 тыс. раз за сутки, и в основном зрители остались довольны анонсом. На момент публикации заметки у видео 20 тыс. лайков и 10 тыс. дизлайков.
Фото: YouTube
Пользователи по большей части отмечают, что перезапуск франшизе действительно необходим — особенно много подобных комментариев исходит от тех, кто читал книги.
Некоторые отрывки из комментариев на YouTube
Я всегда мечтал о сериале по «Гарри Поттеру», который бы адаптировал каждую книгу. Но теперь, когда его анонсировали, он меня пугает.
Я настроен оптимистично. В детстве я читал книги и смотрел фильмы множество раз, поэтому я надеюсь, что сериал покажет все важные события из книг.
Я полагаю, что сериал будет следовать сюжету книг гораздо чаще, чем фильмы.
Если шоу будет успешным, я надеюсь, что они отдадут должное Джинни и Драко как персонажам… В книгах было гораздо больше, чем в фильмах! Я также хочу увидеть все матчи по квиддичу из книг.
Каждой книге — по сезону! Очень нравится анонс. Максимально возможное число деталей из книг. Я в предвкушении.
Со многими фанатами согласны и мы — подробнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.
Комментарии
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