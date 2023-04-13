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Приквел фильма ужасов «Оно» выйдет в 2024 году

Приквел фильма ужасов «Оно» выйдет в 2024 году
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HBO сообщила, что приквел фильма «Оно» под названием «Добро пожаловать в Дерри» выйдет в сервисе Max в 2024 году. До этого дату премьеры не называли. Проект будет сериалом.

«Добро пожаловать в Дерри» расскажет о происхождении жуткого существа, которое в романе Стивена Кинга «Оно» принимало разные облики, но самым известным среди них был страшный клоун Пеннивайз.

Режиссер дилогии фильмов Андрес Мускетти выступит исполнительным продюсером шоу и снимет несколько эпизодов, а сценарий напишет Джейсон Фучс.

В сериале снимутся Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Ремар и Крис Чок. Актёр Билл Скарсгард, который сыграл Пеннивайза в двух частях «Оно», не вернётся к роли существа в «Добро пожаловать в Дерри». Кто сыграет Пеннивайза, неизвестно.

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