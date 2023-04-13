Музыка из игр про Марио вошла в Библиотеку Конгресса США — впервые в истории индустрии

Библиотека Конгресса США выбрала тему из игры Super Mario Bros. от Nintendo в качестве первого в истории трека из видеоигры, который пополнил Национальный реестр звукозаписей страны.

В обновлении блога Библиотеки Конгресса США этого года исследовательское учреждение назвало тему Super Mario Bros. одной из 25 записей, которые нужно сохранить в Национальном реестре музыки. Каждый год библиотека отбирает небольшую коллекцию аудиозаписей, представляющих звуковое наследие Америки.

Композитор Nintendo Кодзи Кондо создал музыку для Super Mario Bros. для NES в1985 году. Он работал над музыкой для серии Mario много лет. Он также написал музыкальную тему для Legend of Zelda и других популярных игр.

Главная музыкальная тема из Super Mario Bros.

Видео доступно на YouTube-канале GBelair. Права на видео принадлежат Nintendo