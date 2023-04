Вышел финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo выпустила третий, финальный трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В ролике показали основные особенности будущего ролевого экшена, включая новые способности и красочные пейзажи Хайрула.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, вышедшей в 2017 году. Игрокам в роли Линка вновь предстоит отправиться в Хайрул и исследовать его, столкнувшись с новыми опасностями, врагами и испытаниями. Среди главных нововведений — воздушное королевство, которое можно будет исследовать вдоль и поперёк.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая только для Nintendo Switch.