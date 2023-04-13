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Pringles выпустит чипсы со вкусом загадочного рагу из Minecraft

Pringles выпустит чипсы со вкусом загадочного рагу из Minecraft
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Pringles выпустит чипсы со вкусом загадочного рагу (или подозрительного супа) из Minecraft. Новые чипсы получили название Pringles Minecraft Suspicious Stew. Новый продукт для фанатов игры и всех желающих поступит в продажу ограниченным тиражом.

В игре загадочное рагу состоит из грибов и цветов. При этом непонятно, как именно это отразится в рецепте чипсов. Создатели описывают свой новый продукт как сочетание «богатого, сытного и пикантного вкусов». По их словам, их покупатели получат кардинально «новый дегустационный опыт».

Также сообщается, что чипсы Pringles Minecraft Suspicious Stew не будут давать каких-то эффектов, которые рагу даёт в игре. Недавно разработчики Minecraft представили книгу с рецептами из популярной игры. Её уже можно купить в США, с 18 мая она станет доступна в Великобритании, а позднее — в других странах.

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