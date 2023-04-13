Pringles выпустит чипсы со вкусом загадочного рагу из Minecraft

Pringles выпустит чипсы со вкусом загадочного рагу (или подозрительного супа) из Minecraft. Новые чипсы получили название Pringles Minecraft Suspicious Stew. Новый продукт для фанатов игры и всех желающих поступит в продажу ограниченным тиражом.
В игре загадочное рагу состоит из грибов и цветов. При этом непонятно, как именно это отразится в рецепте чипсов. Создатели описывают свой новый продукт как сочетание «богатого, сытного и пикантного вкусов». По их словам, их покупатели получат кардинально «новый дегустационный опыт».
Также сообщается, что чипсы Pringles Minecraft Suspicious Stew не будут давать каких-то эффектов, которые рагу даёт в игре. Недавно разработчики Minecraft представили книгу с рецептами из популярной игры. Её уже можно купить в США, с 18 мая она станет доступна в Великобритании, а позднее — в других странах.
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