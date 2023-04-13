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В Epic Games Store бесплатно дарят средневековый экшен Mordhau

В Epic Games Store бесплатно дарят средневековый экшен Mordhau
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13 апреля в Epic Games Store началась очередная раздача. В этот раз геймерам дарят средневековый слэшер Mordhau — его можно получить и в России. Проект доступен полностью бесплатно до 20 апреля 18:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале MORDHAU. Права на видео принадлежат Triternion.

Mordhau — это многопользовательский экшен в сеттинге Средневековья, в котором игрокам необходимо участвовать в масштабных битвах. Проект отличается детальной проработкой ближнего боя, большим арсеналом оружия и богатой кастомизацией персонажа. Игра вышла в 2019 году и стала хитом в Steam.

На следующей неделе в Epic Games Store можно будет получить сразу две игры: расслабляющее подводное приключение Beyond Blue и платформер Never Alone, рассказывающий о коренных жителях Аляски.

Фото: Epic Games

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