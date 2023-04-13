Сериал «Король и Шут» может получить второй сезон

Постановщик сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир не исключает, что «Кинопоиск» может продлить шоу на второй сезон. По его словам, продолжение может быть полностью завязано на фэнтезийном мире. Об этом он заявил в обсуждении проекта на «Подкасте Кинопоиска».

Как ни странно, шоу про группу «Король и Шут» вылилось в некий экспериментальный в плане режиссуры проект. В этом его уникальность — за счёт созданного Горшком и Князем мира колдунов, леших и прочих лесников. То есть его можно продолжать и дальше.

В ответ на прямой вопрос о возможном втором сезоне режиссёр подчеркнул, что набор персонажей и возможность развивать эту историю, имея продуманный фэнтезийный мир, «даёт определённую свободу». Рустам также сравнил мир «Короля и Шута» с киновселенной Marvel.

Обсуждение финала сериала «Король и Шут»

Видео доступно на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Финальная, восьмая серия «Короля и Шута» вышла этой ночью — её уже можно посмотреть на сервисе, как и все остальные эпизоды.