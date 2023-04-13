Сериал «Король и Шут» может получить второй сезон
Поделиться
Постановщик сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир не исключает, что «Кинопоиск» может продлить шоу на второй сезон. По его словам, продолжение может быть полностью завязано на фэнтезийном мире. Об этом он заявил в обсуждении проекта на «Подкасте Кинопоиска».
Как ни странно, шоу про группу «Король и Шут» вылилось в некий экспериментальный в плане режиссуры проект. В этом его уникальность — за счёт созданного Горшком и Князем мира колдунов, леших и прочих лесников. То есть его можно продолжать и дальше.
В ответ на прямой вопрос о возможном втором сезоне режиссёр подчеркнул, что набор персонажей и возможность развивать эту историю, имея продуманный фэнтезийный мир, «даёт определённую свободу». Рустам также сравнил мир «Короля и Шута» с киновселенной Marvel.
Обсуждение финала сериала «Король и Шут»
Видео доступно на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».
Финальная, восьмая серия «Короля и Шута» вышла этой ночью — её уже можно посмотреть на сервисе, как и все остальные эпизоды.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 апреля 2023
-
20:37
-
20:37
-
20:11
-
19:57
-
19:43
-
19:15
-
18:52
-
18:42
-
18:10
-
17:43
-
17:16
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
16:09
-
16:05
-
15:33
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:12
-
13:55
-
13:22
-
12:45
-
12:22
-
11:50
-
11:13
-
10:48
-
10:10
-
09:36
-
09:15
-
08:36
-
07:00
-
02:59
-
01:14
Партнерский контент