Холли Бейли получила главную роль в «Русалочке» за невероятный вокал

Холли Бейли утвердили на главную роль в ремейк «Русалочки» за невероятно талантливое исполнение песен из мультфильма. Об этом в новом посвящённом картине ролике рассказали продюсеры Роб Маршалл и Лин-Мануэль Миранда. По их словам, они были поражены тем, насколько мощными вокальными данными обладает актриса.

Она установила невероятной высоты планку, и никто не смог к ней даже приблизиться. Когда она для нас спела, нас переполнили искренние эмоции и чувства.

Авторы также похвалили Мелиссу Маккарти, которая играет в ленте Урсулу, назвав её забавной и при этом ужасной.

Видео, посвящённое ремейку «Русалочки»

Видео доступно на YouTube-канале Skybot Film. Права на видео принадлежат Disney.

Недавно стало известно, что композитор грядущего ремейка «Русалочки» Алан Менкен рассказал, что ему пришлось внести некоторые изменения в тексты песен будущей картины. Музыкант переписал некоторые фрагменты треков Kiss the Girl и Poor Unfortunate Souls, которые он написал для оригинального мультфильма 1989 года.

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Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.