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В России запустят ежегодный чемпионат по битве роботов

В России запустят ежегодный чемпионат по битве роботов
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Российское правительство постановило принять предложение Минцифры о ежегодном проведении в стране международного чемпионата по битве роботов. Первый турнир должен пройти в этом году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Сообщается, что организацией ежегодной битвы роботов будет руководить Минцифры. Оргкомитету чемпионата поручили за месяц разработать концепцию и регламент турнира.

Федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные организации высшего образования, необходимо будет довести до сведения этих организаций информацию о проведении чемпионата.

Недавно Nintendo прокомментировала изданию Eurogamer ситуацию с российским офисом компании и планами на будущее. Новость стала актуальной на фоне параллельного импорта новой игры Metroid Prime Remastered в Россию через компанию «Ачивка», учредителем которой выступает глава российского офиса Nintendo Яша Хаддажи.

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