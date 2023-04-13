Фонд Кино к 2025 году планирует ежегодно выпускать по 60 новых фильмов

К 2025 году Фонд Кино собирается выйти на уровень производства 60 фильмов в год. Получается, что фонд планирует через два года радовать зрителей новыми лентами каждую неделю. Об этом журналистам ТАСС рассказал советник президента России по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой.

Выхода на уровень в 60 фильмов в год мы постараемся достичь к 2025 году.

Толстой отметил, что финансирование производства российских фильмов было увеличено, но остались некоторые сложности, связанные «со свободой работы в этой сфере».

Мы благодарны правительству за то, что финансирование производства национальных фильмов было увеличено. В целом этих средств могло бы хватить, если бы Фонду кино всё-таки предоставили возможность работать более свободно, потому что производство кино — всегда длительный процесс. Фонд сталкивается с некоторыми сложностями переноса средств на следующий год.

По словам Толстого, Фонд Кино уже обратился к министерству финансов с просьбой предоставить более подходящие возможности для финансирования кино.