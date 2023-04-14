Квентин Тарантино объяснил, почему в его фильмах нет постельных сцен

Известный американский режиссёр Квентин Тарантино пообщался с изданием Diari ARA и обсудил важность постельных сцен в кино. Постановщик заявил, что в его фильмографии подобных сцен нет из-за того, что снимать их довольно проблематично. Кроме того, у него ещё не было случая, когда без подобной сцены можно было бы обойтись.

Это правда, секс не является частью моего видения кино. Снимать постельные сцены мучительно, все на площадке очень напряжены. И если раньше снимать такие эпизоды было немного проблематично, то сейчас тем более. Если бы в моих фильмах подобная сцена была необходима для сюжета, я бы её снял, но пока в этом нет необходимости.

Сейчас популярный режиссёр готовится к съёмкам своего последнего фильма под названием «Кинокритик» (The Movie Critic). Картина, как считают инсайдеры, расскажет о трансформации Голливуда в 1977 году, которую покажут глазами стороннего наблюдателя.