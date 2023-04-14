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Дэвид Финчер может снять американскую версию «Игры в кальмара» — Джефф Снейдер

Дэвид Финчер может снять американскую версию «Игры в кальмара» — Джефф Снейдер
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Ещё в конце марта ходили слухи о том, что Netflix готовит американскую версию популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Недавно об этом также рассказал известный инсайдер Джефф Снейдер, специализирующийся на индустрии кино и сериалов.

По словам Снейдера, для создания шоу компания хочет пригласить известного режиссёра Дэвида Финчера, снявшего «Бойцовский клуб» и «Девушку с татуировкой дракона». Как отметил инсайдер, заинтересован ли в этом Финчер, неизвестно.

Netflix приглашает Дэвида Финчера на постановку и продюсирование американского варианта «Игры в кальмара». Не знаю, интересно ли это ему, но они хотят, чтобы Финчер взялся за проект.

«Игра в кальмара» — популярный сериал, вышедший на Netflix в 2021 году. Шоу стало очень популярным и породило огромную фанатскую базу. Второй сезон в разработке, но предполагается, что американский вариант проекта выйдет раньше.

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