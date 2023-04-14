Игру «Отряд самоубийц» отложили в том числе из-за «Человека-паука 2» — Джейсон Шрайер

Вчера стало известно о переносе игры Suicide Squad: Kill the Justice League. На отложенный релиз отреагировал известный инсайдер Джейсон Шрайер, который, кстати, ещё до переноса сообщал о том, что тайтл точно не выйдет в мае.
Шрайер отметил, что перенос на такую позднюю дату может быть связан с выходом «Человека-паука 2». Тайтл от Insomniac, по словам журналиста, выйдет в сентябре, поэтому авторы Suicide Squad не решились переносить проект, например, на сентябрь или октябрь.
Также Шрайер в очередной раз отметил, что игру передвинули из-за желания заняться полировкой, а не после демонстрации геймплея в феврале, да и к тому же внести глобальные изменения в уже готовую игру за девять месяцев никак не выйдет.
Фото: Twitter
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 2 февраля 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
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