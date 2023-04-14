Теперь зарабатывать в «Твиттере» сможет каждый

Генеральный директор «Твиттера» Илон Маск объявил о том, что в соцсети запускается особая программа монетизации пользовательского контента. Авторы, создающие какой-то особенный контент, могут включить монетизацию и получать за него деньги.

Маск пообещал, что первый год «Твиттер» не будет вводить комиссию, а оплачивать её придётся лишь за используемую платформу — на iOS и Android она составит 30%, а на ПК — 8%. По истечении первого года комиссия для iOS и Android снизится до 15%, а соцсеть добавит к этому свой небольшой процент.

Мы будем способствовать продвижению вашей работы. Наша цель — максимизировать процветание авторов.

Вместе с этим для платных подписчиков «Твиттера» увеличился лимит символов в одном посте — до 10 тыс. Также такие пользователи смогут редактировать текст курсивом или полужирным шрифтом.