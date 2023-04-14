Теперь зарабатывать в «Твиттере» сможет каждый
Поделиться
Генеральный директор «Твиттера» Илон Маск объявил о том, что в соцсети запускается особая программа монетизации пользовательского контента. Авторы, создающие какой-то особенный контент, могут включить монетизацию и получать за него деньги.
Маск пообещал, что первый год «Твиттер» не будет вводить комиссию, а оплачивать её придётся лишь за используемую платформу — на iOS и Android она составит 30%, а на ПК — 8%. По истечении первого года комиссия для iOS и Android снизится до 15%, а соцсеть добавит к этому свой небольшой процент.
Мы будем способствовать продвижению вашей работы. Наша цель — максимизировать процветание авторов.
Вместе с этим для платных подписчиков «Твиттера» увеличился лимит символов в одном посте — до 10 тыс. Также такие пользователи смогут редактировать текст курсивом или полужирным шрифтом.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
10:12
-
09:26
-
09:05
-
08:39
-
01:04
-
00:06
- 13 апреля 2023
-
22:33
-
21:49
-
21:15
-
20:37
-
20:37
-
20:11
-
19:57
-
19:43
-
19:15
-
18:52
-
18:42
-
18:10
-
17:43
-
17:16
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
16:09
-
16:05
-
15:33
-
15:02
-
14:51
-
14:20
-
14:12
-
13:55
-
13:22
-
12:45
-
12:22
-
11:50
Партнерский контент