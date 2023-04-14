Джеймс Ганн не хочет, чтобы Marvel забыла про «Стражей Галактики» после третьей части
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Уже известно, что в «Стражах Галактики 3» привычный состав команды нам покажут в последний раз. После этого фильма какие-то члены Стражей погибнут или просто уйдут на покой.
По этому поводу высказался режиссёр Джеймс Ганн. По его словам, он не против, чтобы в будущем Marvel Studios использовала выживших членов команды для различных проектов, даже для сольных.
С их стороны не было бы предательством по отношению ко мне продолжать использовать персонажей. Я бы хотел, чтобы все персонажи, которые останутся, снялись в сольных фильмах, либо присоединились к Мстителям. Либо к другой версии Стражей Галактики. К чему угодно.
«Стражи Галактики 3» — третий фильм во франшизе про известную команду в киновселенной Marvel. Лента выйдет в прокат 5 мая, но не в России.
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