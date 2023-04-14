Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн не хочет, чтобы Marvel забыла про «Стражей Галактики» после третьей части

Джеймс Ганн не хочет, чтобы Marvel забыла про «Стражей Галактики» после третьей части
Аудио-версия:
Комментарии

Уже известно, что в «Стражах Галактики 3» привычный состав команды нам покажут в последний раз. После этого фильма какие-то члены Стражей погибнут или просто уйдут на покой.

По этому поводу высказался режиссёр Джеймс Ганн. По его словам, он не против, чтобы в будущем Marvel Studios использовала выживших членов команды для различных проектов, даже для сольных.

С их стороны не было бы предательством по отношению ко мне продолжать использовать персонажей. Я бы хотел, чтобы все персонажи, которые останутся, снялись в сольных фильмах, либо присоединились к Мстителям. Либо к другой версии Стражей Галактики. К чему угодно.

«Стражи Галактики 3» — третий фильм во франшизе про известную команду в киновселенной Marvel. Лента выйдет в прокат 5 мая, но не в России.

Материалы по теме
«Стражи Галактики 3» будут длиться столько же, сколько «Мстители: Война бесконечности»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023