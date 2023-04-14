Кастинг-директор Джеймса Бонда пояснила, почему молодые актёры не подходят на эту роль

Недавно кастинг-директор фильмов про Джеймса Бонда Дэбби МакУильямс объяснила, почему на роль нового агента 007 не рассматривают молодых актёров, а исключительно тех, кому больше 30. Об этом говорил ранее продюсер франшизы, но тему затронули вновь.

По словам МакУильямс, у молодых актёров попросту нет опыта и соответствующего набора знаний, поскольку Джеймс Бонд это не просто роль — это ответственность.

Мы просмотрели многих молодых актёров, и я не думаю, что у них есть какой-то авторитет и опыт, чтобы взяться за роль. Потому что это не просто роль, это огромная ответственность.

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МакУильямс вспомнила и про реакцию общественности на выбор Дэниела Крейга. По её словам, СМИ и обычные зрители были уверены, что франшиза точно провалится, если главную роль в ней будет играть Крейг, но всё оказалось иначе.

Это всё было негативно. Реакция прессы была ужасной, и мне было так жаль Дэниела. Что забавно, это и послужило для него сильнейшей мотивацией. На протяжении съёмок фильма ходили слухи, что он не мог нормально бегать и водить машину. Несмотря на это, он не опускал руки и просто работал, а потом всем понравилось.

Последний исполнитель роли Бонда, Дэниел Крейг, попрощался с героем в фильме «Не время умирать». Сейчас создатели франшизы активно ищут ему замену.