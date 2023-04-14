Актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут оказаться родственниками
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Недавно актёр Мэттью Макконахи посетил подкаст Let's Talk Off Camera и рассказал, что, оказывается, между ним и другим актёром Вуди Харрельсоном может быть родственная связь. Актёры задумываются о проведении ДНК-теста.
По словам Макконахи, его семья и семья Харрельсона очень дружны. Однажды они узнали, что мать Мэттью знала отца Вуди. Это побудило актёров задуматься о своей родственной связи.
Мои дети называют его дядя Вуди. Его дети называют меня дядей Мэтью. Когда мы смотрим наши фото, моя семья думает, что на многих фотографиях он — это я. Его семья думает, что на многих фотографиях я — это он. Несколько лет назад в Греции мы сидели и говорили о том, насколько близки наши семьи. И моя мама говорит: «Вуди, я знала твоего отца».
Макконахи и Харрельсон подсчитали всё и пришли к выводу, что в один момент жизни отец Вуди после очередного освобождения из тюрьмы мог встретиться с матерью Мэттью. У актёров даже есть чеки и примерные места их встречи.
Будут ли в итоге они делать тест ДНК, пока неизвестно.
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