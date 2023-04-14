Трейлер продолжения «Нападение на Рио Браво» готовится к скорому выпуску

Актёр и режиссёр Александр Невский в социальных сетях сообщил о том, что сиквел фильма «Нападение на Рио Браво» уже находится на стадии постпродакшна, а первый трейлер ленты покажут на Каннском кинофестивале в мае.

Напомним, картина получила название «Затерянные в Рио Браво». История расскажет о том, что происходило после событий фильма «Нападение на Рио Браво». Вместе с этим Невский опубликовал первый кадр из грядущего сиквела. На нём можно увидеть актёра с винтовкой.

Фото: Соцсети Александра Невского

«Нападение на Рио Браво» можно посмотреть на сервисе «Кинопоиск». Сюжет ленты рассказывает об иммигранте из России Иване Турчанинове, который служит шерифом города в Восточном Техасе. Лента получила смешанные отзывы от зрителей и критиков.