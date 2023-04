Геймеры из России назвали лучшие и самые ожидаемые экранизации видеоигр

Игровая площадка VK Play вместе с направлением «Игры» в Skillbox опросили студентов-разработчиков и российское сообщество геймеров о любимых и самых ожидаемых игровых экранизациях в кино и сериалах. А также о факторах, которые влияют на успех адаптаций как таковых. В опросе поучаствовали более 123 тыс. человек.

Геймеры и разработчики рассказали, какие игры они хотели бы увидеть в кино и сериалах. Большинство опрошенных (45%) отдали свой голос за экранизацию Atomic Heart. Второе место заняла адаптация Cyberpunk 2077 (44%). В тройку также вошла God of War (35%), сразу за ней идёт Red Dead Redemption 2 (33%). Пятёрку замкнула культовая серия игр Grand Theft Auto — 26%.

Лучшей экранизацией в истории геймеры и разработчики назвали «Варкрафт» (43%). За ним идёт мультсериал «Аркейн» по игре League of Legends (42%). Третью строчку занимает сериал The Last of Us по одноимённой серии игр (38%). Далее идут «Мортал Комбат» (28%) и «Анчартед: На картах не значится» (27%) по серии игр Uncharted.

Геймеры и разработчики поделились своим мнением о том, в чём кроется залог успешной экранизации. Мнения разделились на три равные группы: 32% респондентов выступают за максимальное соответствие игре, 32% — за смелую адаптацию сценария под формат кино или сериала, 31% же считают, что для успеха требуется вовлекать в работу создателей игры. Наиболее подходящими жанрами игр для адаптации в кино, по мнению опрошенных, стали приключения (42%), экшен (26%) и RPG (19%). При этом выживачи и шутеры собрали только 6% и 4% голосов соответственно.