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Для экранизации «Лило и Стич» нашли актрису на роль Нани — сестры главной героини

По информации издания The Hollywood Reporter, к актёрскому составу экранизации мультфильма «Лило и Стич» присоединилась Сидни Агудонг. Она сыграет Нани — старшую сестру Лило.

Напомним, роль самой Лило сыграет актриса гавайского происхождения Майа Кеалоха. Также в ленте снимется Зак Галифианакис, известный по «Мальчишнику в Вегасе» и «Впритык».

Нани и Стич

Фото: Disney

Режиссёром выступит Дин Флейшер-Кэмп, а за сценарий отвечает Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».

Мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и очень быстро набрал большую базу фанатов. В мультфильме рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило. Вероятно, в фильме нас ждёт что-то подобное.

Пока что у экранизации нет даже примерной даты выхода.