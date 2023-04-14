Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опрос: оцените сериал «Король и Шут» после его финала

Опрос: оцените сериал «Король и Шут» после его финала
Аудио-версия:
Комментарии

13 апреля завершился сериал «Король и Шут», рассказывающий об одноимённой музыкальной группе. В проекте показали жизнь её участников и различные события в их истории, а также мир фантазий, в который попадают сами музыканты.

Шоу тепло приняли зрители и критики — некоторые пользователи и вовсе называют сериал одним из лучших российских проектов за многие годы. Мы еженедельно выпускали материалы, в которых делились впечатлениями от шоу — нам оно в целом тоже понравилось.

Но как считаете вы, наши читатели? Удалось ли авторам достойно экранизировать жизнь одной из самых популярных российских музыкальных групп или всё же нет? Мы решили провести голосование, чтобы узнать ваше мнение на этот счёт.

Тем временем постановщик сериала Рустам Мосафир не исключает, что «Короля и Шута» могут продлить на второй сезон.

Материалы по теме
Видео
Сериал «Король и Шут» может получить второй сезон
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023