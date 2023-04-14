Опрос: оцените сериал «Король и Шут» после его финала

13 апреля завершился сериал «Король и Шут», рассказывающий об одноимённой музыкальной группе. В проекте показали жизнь её участников и различные события в их истории, а также мир фантазий, в который попадают сами музыканты.

Шоу тепло приняли зрители и критики — некоторые пользователи и вовсе называют сериал одним из лучших российских проектов за многие годы. Мы еженедельно выпускали материалы, в которых делились впечатлениями от шоу — нам оно в целом тоже понравилось.

Но как считаете вы, наши читатели? Удалось ли авторам достойно экранизировать жизнь одной из самых популярных российских музыкальных групп или всё же нет? Мы решили провести голосование, чтобы узнать ваше мнение на этот счёт.

Тем временем постановщик сериала Рустам Мосафир не исключает, что «Короля и Шута» могут продлить на второй сезон.