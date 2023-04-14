Armored Core 6 от авторов Dark Souls и Elden Ring получила возрастной рейтинг в Корее

Южнокорейская комиссия выдала возрастной рейтинг Armored Core 6. В экшен от создателей Dark Souls и Elden Ring смогут играть дети от 12 лет — судя по данным ведомства, в игре преобладают сцены насилия с применением оружия.

Обычно возрастную категорию видеоиграм выдают после того, как основная фаза разработки уже завершена. Судя по всему, создание меха-экшена находится уже на финальной стадии и в скором времени авторы поделятся новыми деталями проекта, а также назовут точную дату выхода.

Ранее инсайдеры сообщали, что Armored Core 6 выйдет осенью — в сентябре или октябре. И уже после релиза шестой части серии состоится релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Официально Armored Core 6 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и консолях.