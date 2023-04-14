Из «Мстителей: Война бесконечности» вырезали час сюжета с Таносом

Фильм «Мстители: Война бесконечности» вышел в 2018 году, однако некоторые интересные факты о ленте появляются до сих пор. Недавно автор комиксов и художник Джим Старлин, который придумал Таноса для Marvel, рассказал, что из ленты вырезали 45 минут сцен с Таносом.

По его словам, в этой сцене было показано, как именно Танос нападал на планету Ксандар и забирал Камень силы — один из шести Камней Бесконечности. Фрагмент решили не вставлять в фильм, поскольку на то, чтобы обработать его спецэффектами, нужны были деньги.

За месяц до выхода фильма я получил электронное письмо от режиссёра Джо Руссо. Он сказал: «Ту 45-минутную сцену с Таносом из начала фильма пришлось вырезать». Притом они сняли её, но они не хотели тратить деньги на спецэффекты. Также они не хотели, чтобы фильм был таким длинным, как «Финал». Они не понимали, что это был потенциальный хит.

Напомним, фильм начался с того, как Танос уже с полученным Камнем силы напал на корабль асгардцев. Затем фрагмент нападения на Ксандар упоминался, но полностью его не показывали.