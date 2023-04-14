Блогер показал 36 самых ярких моментов PlayStation на выставке E3 с 1995 года

Недавно стало известно, что выставка Electronic Entertainment Expo (E3) в этом году не состоится. Это уже вторая отмена мероприятия подряд — судя по всему, эпоха больших летних презентаций в Лос-Анджелесе завершена.
Блогер Mystic поддался ностальгии и выпустил большой ролик, собрав сразу 36 знаковых моментов PlayStation в истории выставок Е3. В ролик попали самые популярные эпизоды из анонсов Sony: от триумфального представления PS1 с её демократичной ценой в $ 299 до анонса PSP, новых поколений PlayStation и продолжений культовых видеоигр — Shenmue 3, God of War и The Last Guardian.
Видео доступно на YouTube-канале Mystic. Права на видео принадлежат Sony
Впрочем, сильно расстраиваться по поводу отмены E3 2023 не стоит. Уже в июне стартует игровая выставка Summer Game Fest, на которой ожидается множество анонсов.
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