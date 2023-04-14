Sony выпустила релизный трейлер дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West
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Sony выпустила финальный трейлер сюжетного дополнения Burning Shores для приключения Horizon Forbidden West. В ролике показали красоты Калифорнии будущего, а также сражения с роботами, включая бой и с ожившим Железным бесом.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
События Burning Shores развернутся после финала оригинальной Forbidden West и расскажут о путешествии Элой в Лос-Анджелес после наступления апокалипсиса. Игроки смогут посетить многие знаковые места города, включая обсерваторию Гриффита и «Аллею Славы», с которыми пользователи также знакомы по GTA: San Andreas и GTA 5.
Дополнение Burning Shores поступит в продажу 19 апреля 2023 года только на PS5.
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