Сериал «Аколит» выставит джедаев в дурном свете, как восьмой эпизод «Звёздных войн»
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Шоураннер сериала «Аколит» Лесли Хэдланд в одном из недавних интервью заявила, что её задача — рассказать, как джедаи дошли до того, что их смогли дискредитировать и в результате почти всех истребить. Лесли также отметила, что шоу во многом будет схоже с картиной «Звёздные войны: Последние джедаи».
Сложно снять сериал, который показывает джедаев в дурном свете. Думаю, вы убедились в этом с «Последними джедаями» Райана Джонсона. Люди волновались из-за того, что этот орден может быть не таким уж идеальным и прекрасным.
Хэдланд приятно удивилась, когда глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что не против мрачного тона сериала и темы, которая в нём будет поднята. По словам Лесли, она и Кэтлин осознают, что выставление джедаев в не лучшем свете может расстроить массу фанатов вселенной «Звёздных войн».
«Звёздные войны: Аколит» выйдет в 2024 году. Более точную дату авторы раскроют позже.
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