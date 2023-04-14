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Фото: уставший Том Харди на съёмках фильма «Хаос» от автора «Рейда»

Фото: уставший Том Харди на съёмках фильма «Хаос» от автора «Рейда»
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В Сети появились первые кадры из нового экшен-триллера режиссёра культового «Рейда» Гарета Эванса. Картина называется «Хаос», а на изображениях — исполнитель главной роли, знаменитый британский актёр Том Харди.

На кадрах окровавленный Том Харди одет в полицейский жилет, на одном из фото он держит кружку кофе.

Кадры из фильма «Хаос» с Томом Харди в главной роли

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Гарет Эванс также выступил и сценаристом картины, она станет первым проектом в рамках сотрудничества режиссёра с Netflix. Вместе с Томом в ленте играют Форест Уитакер («Пёс-призрак: Путь самурая») и Тимоти Олифант («Однажды в… Голливуде»).

Сюжет картины будет виться вокруг детектива, задача которого — вытащить сына известного политика из лап криминального мира. Ещё герой расследует коррупционный заговор, с которым связаны элиты города.

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Лента выйдет на Netflix, точная дата премьеры пока неизвестна.

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