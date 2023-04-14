Фото: уставший Том Харди на съёмках фильма «Хаос» от автора «Рейда»

В Сети появились первые кадры из нового экшен-триллера режиссёра культового «Рейда» Гарета Эванса. Картина называется «Хаос», а на изображениях — исполнитель главной роли, знаменитый британский актёр Том Харди.
На кадрах окровавленный Том Харди одет в полицейский жилет, на одном из фото он держит кружку кофе.
Кадры из фильма «Хаос» с Томом Харди в главной роли
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Гарет Эванс также выступил и сценаристом картины, она станет первым проектом в рамках сотрудничества режиссёра с Netflix. Вместе с Томом в ленте играют Форест Уитакер («Пёс-призрак: Путь самурая») и Тимоти Олифант («Однажды в… Голливуде»).
Сюжет картины будет виться вокруг детектива, задача которого — вытащить сына известного политика из лап криминального мира. Ещё герой расследует коррупционный заговор, с которым связаны элиты города.
Лента выйдет на Netflix, точная дата премьеры пока неизвестна.
- 14 апреля 2023
-
18:10
-
18:09
-
17:37
-
16:59
-
16:22
-
15:54
-
15:51
-
15:29
-
15:11
-
15:07
-
14:30
-
14:21
-
14:19
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:03
-
12:54
-
12:49
-
12:41
-
12:15
-
11:45
-
11:12
-
10:58
-
10:12
-
09:26
-
09:05
-
08:39
-
01:04
-
00:06
- 13 апреля 2023
-
22:33
-
21:49
-
21:15
-
20:37
-
20:37