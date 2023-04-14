Amazon работает над проектами по «Робокопу», «Звёздным вратам» и другим франшизам

Весной прошлого года Amazon купила MGM за $ 8,45 млрд. Благодаря сделке корпорация получила в распоряжение огромный каталог самых разных культовых франшиз. По данным издания Deadline, компания уже разрабатывает проекты по «Робокопу», «Звёздным вратам», «Парикмахерской», «Блондинке в законе», «Розовой пантере» и другим.

Сообщается, что к Amazon Studios обратились несколько творцов из индустрии, которые мечтают адаптировать свои любимые франшизы. При этом у корпорации есть свой список продюсеров, режиссёров и других талантов, которым топ-менеджеры готовы доверить приобретённые бренды.

Некоторые проекты выйдут в формате фильмов, а другие в виде сериалов. Deadline отмечает, что новые «Блондинка в законе», «Звёздные врата» и «Робокоп» выйдут в формате полнометражных лент, но не исключено, что из них сделают и многосерийные шоу.

По заверению источников Deadline, также ведутся переговоры о новых фильмах «Афера Томаса Крауна» и «Розовая пантера». Последний может стать анимационной картиной. Инсайдеры не исключают, что Amazon выпустит и новый полнометражный «Полтергейст».