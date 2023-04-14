Фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана перенесли на конец года ради «Оскара» — Variety

В интервью изданию Variety генеральный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что фильм «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана всё же не появится на грядущем Каннском кинофестивале. Менеджер отметил, что ленту и вовсе собираются перенести на конец года, хотя официально премьера всё ещё заявлена на 21 июля.

Как рассказал Фремо, такое решение студия Universal приняла для того, чтобы быть ближе к наградному сезону — то есть к «Золотому глобусу» и «Оскару». Судя по всему, кинокомпания уверена в высочайшем качестве ленты, поэтому хочет, чтобы картина оставалась актуальной во время выдачи главных индустриальных наград.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»), вместе с ним в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).