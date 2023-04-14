Из Total War: Warhammer 3 пропали надписи на русском языке, временное решение уже нашли

Вчера Creative Assembly выпустила для стратегии Total War: Warhammer 3 масштабное дополнение Forge of the Chaos Dwarfs. Авторы изначально планировали перевести DLC на русский, но в результате отказались от этой идеи. Теперь в русской версии игры в ряде мест, где должен быть текст, — пустота. Отечественные геймеры расстроились.

Члены сообщества «Клуб: Total War» в VK заявили, что в таком виде в русскую версию Total War: Warhammer 3 играть не просто некомфортно, а невозможно. По их словам, из игры убрали текст, который не имеет отношения к Forge of the Chaos Dwarfs.

Пользователь Steam под ником Erzekul выпустил мод, который заменяет часть утерянного русского текста на английский. По его словам, это временное решение, до выхода неофициального перевода.

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Российские фанаты игры жалуются на проблему в Steam. Но Creative Assembly и администрация Steam уже заблокировали две ветки с обсуждением вопроса. У игры в магазине Valve отзывы опустились до значения «смешанные».

Примеры исчезнувшего русского текста в игре Total War: Warhammer 3

Фото: Creative Assembly