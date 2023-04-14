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В России создали ассоциацию профессионалов игровой индустрии — АПРИОРИ

В России создали ассоциацию профессионалов игровой индустрии — АПРИОРИ
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В России учредили Ассоциацию профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (сокр. АПРИОРИ). Участники организации — крупнейшие действующие игроки российского игрового и киберспортивного рынков: VK, Федерация компьютерного спорта России (ФКС России), Astrum Entertainment и Innova. Об этом «Чемп.Play» узнал из пресс-релиза организации.

Главная цель и задача ассоциации — всесторонняя поддержка и развитие российской игровой индустрии. Организация будет координировать общественные и государственные инициативы по поддержке игровой отрасли, а также выступит в качестве площадки для экспертных дискуссий.

Директор АПРИОРИ Александр Михеев заявил, что «создание центра индустриальной экспертизы позволит вывести взаимодействие разработчиков игр с государством на качественно иной уровень. И даст возможность эффективнее отстаивать интересы представителей отечественной игровой индустрии».

Ассоциацию будет активно поддерживать Минцифры. Ведомство уже «видит яркие примеры мирового успеха отечественных игровых продуктов».

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