Трейлер «Марвелов» отличился худшим соотношением лайков и дизлайков в киновселенной Marvel

11 апреля Marvel выпустила первый трейлер супергеройского фильма «Марвелы». За три дня ролик стал антирекордсменом среди всех трейлеров Marvel по соотношению лайков и дизлайков. Оно примерно 50 на 50 — 447 тыс. лайков против 480 тыс. дизлайков. Видео не дотянуло до показателей рекламного видео к сериалу «Женщина-Халк».

Соотношение лайков и дизлайков в трейлере фильма «Марвелы»

Фото: Marvel Entertainment

Трейлер фильма «Марвелы»

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

У трейлера «Женщины-Халка» 786 тыс. лайков против 553 тыс. дизлайков. В основном пользователи ругали графику, которая сильно выделяется на фоне окружения. Но её в шоу в итоге поправили, а почему зрители не оценили дебютный рекламный ролик «Марвелов», неизвестно.

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Ранее одними из самых задизлайканных трейлеров были по «Капитану Марвел», которые собрали 106 тыс. и 80 тыс. негативных оценок. 96 тыс. дизлайков получила «Война бесконечности», но и просмотров у неё примерно в 10 раз больше, чем у «Женщины-Халка».

«Марвелы» расскажут о приключениях трёх героинь: Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. В какой-то момент они выясняют, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами, и пытаются выяснить причину, по которой это происходит. К своим ролям в картине вернутся Бри Ларсон, Зави Эштон и Иман Веллани. Мировая премьера фильма состоится 10 ноября — изначально лента должна была выйти в июне.