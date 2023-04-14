«Сейчас сделаю исключение»: Данила Козловский объяснил скандальные новости в СМИ

В последнее время ходит много новостей про известного актёра Данилу Козловского. Изначально сообщалось, что он собирается вернуться в Россию, а затем появилась информация о проверке актёра на экстремизм и иностранное финансирование.

Впервые обо всех новостях поговорил сам Козловский в своём телеграм-канале. По словам актёра, обычно он не комментирует подобные ситуации, но сейчас был вынужден сделать это. Как отметил Козловский, он никогда не предавал свою страну, а в США у него живёт ребёнок, которого он постоянно навещает.

В Америке у меня живёт ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России.

Также актёр прокомментировал обвинения в призыве к экстремизму. По его словам, фразы, которые можно услышать во время интервью Ирине Шихман, вырваны из контекста и были сказаны на съёмочной площадке «Караморы». Козловский сделал заявление и про слухи о его двойном гражданстве.

Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более гражданства США. Главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией следует лучше проверять факты, прежде чем бросаться на амбразуру с такими громогласными обвинениями.

Наконец, актёр закончил речью о том, что ему всегда было важно то, чем он занимается. Козловский выразил большую благодарность своим зрителям за их любовь и поддержку и отметил, что «скатиться в безумие всегда успеем».

Мне важно пытаться делать что-то хорошее, светлое и доброе. Как бы это сейчас наивно ни звучало. Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться и, пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране. Самое главное в сложные времена — оставаться людьми. Так давайте ими и будем. Скатиться в окончательное безумие всегда успеем.