The Last of Us на ПК получила уже шестой патч с исправлением проблем

Разработчики ремейка The Last of Us из студии Naughty Dog продолжают улучшать ужасное техническое состояние проекта на ПК. Авторы выпустили очередной крупный патч, исправляющий множество ошибок. Это уже шестой апдейт с момента релиза.

Разработчики исправили множество проблем со звуком, фоторежимом, специальными возможностями и многим другим. Авторы также улучшили работу искусственного интеллекта, обновили некоторые элементы интерфейса и улучшили управление с клавиатуры и мышью.

Отмечается, что посмотреть новые параметры можно в настройках звука. Благодаря более глубокой настройке звука получится избежать различных искажений, подтормаживаний и просадок в нём.

Ремейк The Last of Us доступен на ПК и PS5.