SEGA купит разработчиков Angry Birds за $ 1 млрд — WSJ

По информации издания The Wall Street Journal, компания SEGA хочет купить студию Rovio, известную по франшизе Angry Birds. Сделка уже якобы близка к заключению — её сумма оценивается в $ 1 млрд.
Ранее появлялась информация, что Rovio хотели купить за $ 800 млн, однако на фоне новой сделки студия отказалась от каких-либо предложений.
Студия Rovio, базирующаяся и зарегистрированная в Финляндии, помимо оригинальной Angry Birds, выпустила несколько сиквелов и спин-оффов, пытаясь поддерживать франшизу.
Несмотря на популярность оригинала, Rovio не удалось повторить успех первой Angry Birds, поэтому на студию позарились крупные компании. При этом важно, что и Angry Birds уже пережила пик своей популярности, который был несколько лет назад, а у игры появилось полно достойных конкурентов.
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