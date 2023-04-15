На Гая Ричи подали в суд из-за фильма «Джентльмены» — истец хочет получить $ 250 тыс.

Издание Variety сообщило, что на известного режиссёра Гая Ричи подали в суд за его фильм «Джентльмены». Это сделал актёр и сценарист Мики Де Хара.
Согласно информации, иск на Гая Ричи был подан в марте. В нём утверждается, что режиссёр поручил Де Харе написать сценарий сиквела фильма «Рок-н-рольщик», который будет основан на личном жизненном опыте Де Хары.
Но в 2018 году, после того, как Де Хара представил сценарий о главном герое, который занимается бизнесом по производству марихуаны, Ричи сказал ему, что «время фильмов о гангстерах закончилось». Несмотря на слова режиссёра, в 2019 году вышла лента «Джентльмены», в которой Мэттью Макконахи сыграл героя по имени Микки.
В своём иске Де Хара отметил, что фильм почти полностью воспроизводит его сценарий, который он подготовил для Ричи. Более того, лента скопировала уникальные аспекты сюжета, включая персонажей, в числе которых парень, который управляет империей марихуаны, и аристократка с ребёнком-наркоманом.
Главная претензия Де Хара в том, что в «Джентльменах» использовался его сценарий без какого-либо ведома. Также сценарист потребовал у Ричи более $ 250 тыс. в качестве прибыли от фильма.
Сам режиссёр на обвинения Де Хара пока никак не отреагировал.
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