На рекламу фильма «Вызов» потратили больше, чем на «Чебурашку»

Маркетинговый бюджет фильма «Вызов» оказался выше затрат на рекламу семейной ленты «Чебурашка». На продвижение новой российской картины про космос выделили 91 млн рублей, а на приключения знаменитого ушастого зверька и его друзей — 82 млн. Об этом рассказал президент Mediaplus Group Russia Олег Волкош.
«Вызов» в основном рекламируют по телеканалу Первый. Картину также продвигали на портале «Госуслуги», где пользователи получали рассылку с рекомендацией её посмотреть. Эксперты Mediaplus Group Russia назвали такой подход к продвижению «удачным попаданием в информационную повестку». А «Чебурашку» в своё время рекламировали на телеканалах Первый, «Россия 1», «Матч ТВ» и «Пятница», а также по радио и в печатной прессе.
Олег Волкош уверен, что «Вызов» скоро начнут рекламировать и российские блогеры. Он считает, что это нормальная практика.
Напомним, «Чебурашка» обошёлся студии Yellow, Black and White, платформе Start, «Союзмультфильму» и телеканалам «Россия 1» и СТС в 850 млн рублей. Лента Дмитрия Дьяченко поставила сразу несколько рекордов, собрав в прокате более 6,7 млрд рублей. В кинотеатрах картину посмотрели более 22 млн человек.
Фильм «Вызов» стартует в российском прокате 20 апреля.
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