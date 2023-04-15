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На рекламу фильма «Вызов» потратили больше, чем на «Чебурашку»

На рекламу фильма «Вызов» потратили больше, чем на «Чебурашку»
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Маркетинговый бюджет фильма «Вызов» оказался выше затрат на рекламу семейной ленты «Чебурашка». На продвижение новой российской картины про космос выделили 91 млн рублей, а на приключения знаменитого ушастого зверька и его друзей — 82 млн. Об этом рассказал президент Mediaplus Group Russia Олег Волкош.

«Вызов» в основном рекламируют по телеканалу Первый. Картину также продвигали на портале «Госуслуги», где пользователи получали рассылку с рекомендацией её посмотреть. Эксперты Mediaplus Group Russia назвали такой подход к продвижению «удачным попаданием в информационную повестку». А «Чебурашку» в своё время рекламировали на телеканалах Первый, «Россия 1», «Матч ТВ» и «Пятница», а также по радио и в печатной прессе.

Олег Волкош уверен, что «Вызов» скоро начнут рекламировать и российские блогеры. Он считает, что это нормальная практика.

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Напомним, «Чебурашка» обошёлся студии Yellow, Black and White, платформе Start, «Союзмультфильму» и телеканалам «Россия 1» и СТС в 850 млн рублей. Лента Дмитрия Дьяченко поставила сразу несколько рекордов, собрав в прокате более 6,7 млрд рублей. В кинотеатрах картину посмотрели более 22 млн человек.

Фильм «Вызов» стартует в российском прокате 20 апреля.

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