Первый штат США запретил TikTok

Монтана готов стать первым штатом в США, где TikTok попадёт под полный запрет. Законодательное собрание штата приняло закон, обязующий магазины приложений блокировать развлекательную платформу на территории штата. Этот законопроект будет направлен губернатору Грегу Джанфорте, который ранее запретил приложение на всех государственных устройствах.

Закон должен вступить в полную силу в 2024 году, но многие эксперты и аналитики уверены, что проект по запрету платформы столкнётся с целым рядом юридических проблем. Согласно законопроекту штата Монтана, TikTok может собирать личные данные американцев и передавать их правительству Китая. Руководство TikTok давно отрицает эти утверждения — платформа выделила более $ 1 млрд на Project Texas — проект, призванный решить проблемы национальной безопасности.

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Ещё представители TikTok уверяют, что запрет платформы в штате Монтана нанесёт ущерб малому и среднему бизнесу региона. Многие предприниматели продвигают свои товары именно через это развлекательное приложение.