Актёр Александр Невский дал советы по развитию мускулатуры

Известный актёр и продюсер Александр Невский в своём «твиттере» посоветовал аудитории не забывать о физических нагрузках. По его словам, постоянные тренировки не только «улучшат фигуру, но и добавят оптимизма». Артист также рассказал о пяти базовых упражнениях, которые, по его мнению, помогут развить мускулатуру. Невский отметил, что эти упражнения новичкам можно выполнять не штангой, в гантелями.
Топ-5 базовых упражнений для развития мускулатуры от Александра Невского
- Жим лёжа.
- Жим сидя.
- Тяга в наклоне.
- Сгибания рук стоя.
- Приседания.
Невский в социальных сетях сообщил о том, что сиквел фильма «Нападение на Рио Браво» уже находится на стадии постпродакшна, а первый трейлер ленты покажут на Каннском кинофестивале в мае.
Напомним, картина получила название «Затерянные в Рио Браво». История расскажет о том, что происходило после событий фильма «Нападение на Рио Браво». Вместе с этим Невский опубликовал первый кадр из грядущего сиквела. На нём можно увидеть актёра с винтовкой.
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