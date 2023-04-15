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Актёр Александр Невский дал советы по развитию мускулатуры

Актёр Александр Невский дал советы по развитию мускулатуры
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Известный актёр и продюсер Александр Невский в своём «твиттере» посоветовал аудитории не забывать о физических нагрузках. По его словам, постоянные тренировки не только «улучшат фигуру, но и добавят оптимизма». Артист также рассказал о пяти базовых упражнениях, которые, по его мнению, помогут развить мускулатуру. Невский отметил, что эти упражнения новичкам можно выполнять не штангой, в гантелями.

Топ-5 базовых упражнений для развития мускулатуры от Александра Невского

  1. Жим лёжа.
  2. Жим сидя.
  3. Тяга в наклоне.
  4. Сгибания рук стоя.
  5. Приседания.

Невский в социальных сетях сообщил о том, что сиквел фильма «Нападение на Рио Браво» уже находится на стадии постпродакшна, а первый трейлер ленты покажут на Каннском кинофестивале в мае.

Напомним, картина получила название «Затерянные в Рио Браво». История расскажет о том, что происходило после событий фильма «Нападение на Рио Браво». Вместе с этим Невский опубликовал первый кадр из грядущего сиквела. На нём можно увидеть актёра с винтовкой.

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