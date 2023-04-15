Hulu подтвердил, что продолжение «Футурамы» точно выйдет летом

В начале февраля актриса Лорен Том, которая озвучивает в проекте Эми, заявила, что новый сезон культового анимационного шоу «Футурама» начнёт выходить летом этого года. Hulu вчера подтвердил эту информацию в своём пресс-релизе, но точную дату премьеры не назвал.
В новом сезоне будет 20 эпизодов. Последует ли за ним ещё одно продолжение, пока неизвестно. Над новым сезоном работают создатели шоу — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Гроунинг. К своим ролям вернулись практически все актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.
«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, а затем её возродили в 2010 году ещё на два сезона. Всего успели выпустить 124 эпизода в семи сезонах. Последняя на сегодня серия вышла в сентябре 2013 года.
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