Илон Маск основал ИИ-компанию X.AI, чтобы конкурировать с OpenAI

Илон Маск учредил компанию X.AI, задача которой — глубоко исследовать и развивать технологии искусственного интеллекта. Знаменитый бизнесмен официально зарегистрировал коммерческую организацию 9 марта этого года. Маск числится её директором, а Джаред Бирчалл, директор семейного офиса Илона, указан как секретарь.
Также сообщается, что в X.AI наняли специалиста лаборатории по разработке искусственного интеллекта DeepMind Игоря Бабушкина. Макс хотел рекрутировать и сотрудников OpenAI, но ему это пока не удалось.
В конце марта Илон Маск и более тысячи исследователей искусственного интеллекта подписали открытое письмо, призывающее все лаборатории по изучению ИИ на полгода приостановить разработку умных нейросетей. Причина — «серьёзные риски для общества и человечества».
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