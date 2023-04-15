Клинт Иствуд нашёл центральных актёров для своего последнего фильма

В последнем фильме Клинта Иствуда «Присяжный №2» главных героев, скорее всего, сыграют Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости») и Тони Коллетт («Шестое чувство»). Легендарный актёр и режиссёр подбирал кандидатов несколько месяцев, в итоге он выслал официальные предложения Николасу и Тони. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Сюжет «Присяжного №2» будет крутиться вокруг присяжного на суде по делу об убийстве. По ходу развития истории герой осознает, что он, возможно, стал причиной смерти жертвы. Он должен решить дилемму: манипулировать присяжными, чтобы спасти себя, или раскрыть правду и сдаться.
Клинт Иствуд выступит и сценаристом, и режиссёром «Присяжного №2». В мае великому кинематографисту исполнится 93 года, а съёмки его нового проекта должны стартовать в июне.
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