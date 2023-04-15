Энтузиаст показал робота-зайца из «Ну, погоди!» в виде босса из Atomic Heart

Автор YouTube-канала ndfm_studio представил видео, в котором знаменитый робот-заяц из советского мультсериала «Ну, погоди!» выступает секретным и очень опасным боссом в игре Atomic Heart. Создатель видео отметил, что сделал его на движке Unreal Engine 5.
В ролике не показаны основные атаки и умения робота-зайца. Он расправляется с главным героем за несколько секунд. Но этого достаточно, чтобы понять, что такой босс в дебютной игре Mundfish точно не был бы лишним.
Секретный босс робот-заяц из «Ну, погоди!» в Atomic Heart
Видео доступно на YouTube-канале ndfm_studio. Права на видео принадлежат ndfm_studio.
Геймеры и разработчики недавно рассказали, какие игры они хотели бы увидеть в кино и сериалах. Большинство опрошенных (45%) отдали свой голос за экранизацию Atomic Heart. Второе место заняла адаптация Cyberpunk 2077 (44%). В тройку также вошла God of War (35%), сразу за ней идёт Red Dead Redemption 2 (33%). Пятёрку замкнула культовая серия игр Grand Theft Auto — 26%.
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